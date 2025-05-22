ФНС напоминает: отчет по зарубежным электронным кошелькам — до 2 июня

ФНС России еще раз напоминает, что физические лица — резиденты обязаны подать отчет по зарубежным электронным кошелькам за 2024 год до 2 июня 2025 года.
С 1 июля 2021 года закон о валютном регулировании и валютном контроле распространяется не только на зарубежные банковские и брокерские счета, но и на зарубежные электронные кошельки. Эти изменения были внесены законом № 499-ФЗ от 30.12.2020.
Официальное название документа — отчет о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг. Он подается по форме, утвержденной постановлением правительства № 1365 от 12.12.2015.
Форма отчета доступна на сайте налоговой, в разделе «Валютный контроль».
Подать отчет можно:
— через личный кабинет налогоплательщика;
— лично в налоговую;
— через представителя по нотариальной доверенности;
— заказным письмом по почте.
Не нужно подавать отчет, если:
— вы проживали за пределами РФ более 183 дней в течение 2024 года;
— сумма поступлений на кошельки не превысила 600 тысяч рублей за год.
Тем не менее, налоговая может запросить подтверждающие документы. Их можно направить в инспекцию самостоятельно.
Также на сайте ФНС опубликовала перечень иностранных платежных систем, чьи кошельки подпадают под требования валютного контроля. Перечень не окончательный и будет обновляться.
Перечень иностранных платежных систем
Платежная система
Поставщик услуг
Налоговый номер
Полный адрес
Код страны
Идентификатор ЭСП
Страна регистрации
Payeer
PAYCORP Limited
ESB88154141
Suite T19, 1st floor, Tana Russet Plaza, Kumul Highway, Porto Vila, Efate, Republic of Vanuatu
548
P1058809670
Республика Вануату
NETELLER
Paysafe Financial Services Limited
4478861
Level 27, 25 Canada Square, London, E14 5LQ, United Kingdom
826
458324432297
Великобритания
AdvCash
ADVANCED CASH LIMITED
RA000693_118776
35 Barrack Road, 3 Floor, Belize City, Belize
084
R622131089242
Белиз
Skrill
Skrill limited
4260907
Level 27, 25 Canada Square, London, E14 5LQ, United Kingdom
826
110112868
Великобритания
Paxum
Gestion Paxum Inc. / Paxum Inc
1164592744
205-3484, Sourses, Dollars-des-Ormeax, Quebec, Canada
124
1211100000834160
Канада
ecoPayz
PSI-PAY Ltd
05899168
Afon Building, Worthing Road, Horsham, West Sussex, RH12 1TL, England
826
1872169716
Великобритания
IDRAM
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