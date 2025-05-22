ФНС напоминает: отчет по зарубежным электронным кошелькам — до 2 июня

ФНС России еще раз напоминает, что отчитаться о зарубежных электронных кошельках за 2024 год нужно до 02 июня 2025 года.

ФНС России еще раз напоминает, что физические лица — резиденты обязаны подать отчет по зарубежным электронным кошелькам за 2024 год до 2 июня 2025 года.

С 1 июля 2021 года закон о валютном регулировании и валютном контроле распространяется не только на зарубежные банковские и брокерские счета, но и на зарубежные электронные кошельки. Эти изменения были внесены законом № 499-ФЗ от 30.12.2020.

Официальное название документа — отчет о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг. Он подается по форме, утвержденной постановлением правительства № 1365 от 12.12.2015.

Форма отчета доступна на сайте налоговой, в разделе «Валютный контроль».

Подать отчет можно:

— через личный кабинет налогоплательщика;

— лично в налоговую;

— через представителя по нотариальной доверенности;

— заказным письмом по почте.

Не нужно подавать отчет, если:

— вы проживали за пределами РФ более 183 дней в течение 2024 года;

— сумма поступлений на кошельки не превысила 600 тысяч рублей за год.

Тем не менее, налоговая может запросить подтверждающие документы. Их можно направить в инспекцию самостоятельно.

Также на сайте ФНС опубликовала перечень иностранных платежных систем, чьи кошельки подпадают под требования валютного контроля. Перечень не окончательный и будет обновляться.

Перечень иностранных платежных систем