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ФНС напоминает: отчет по зарубежным электронным кошелькам — до 2 июня

ФНС России еще раз напоминает, что отчитаться о зарубежных электронных кошельках за 2024 год нужно до 02 июня 2025 года.

ФНС России еще раз напоминает, что физические лица — резиденты обязаны подать отчет по зарубежным электронным кошелькам за 2024 год до 2 июня 2025 года.

С 1 июля 2021 года закон о валютном регулировании и валютном контроле распространяется не только на зарубежные банковские и брокерские счета, но и на зарубежные электронные кошельки. Эти изменения были внесены законом № 499-ФЗ от 30.12.2020.

Официальное название документа — отчет о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг. Он подается по форме, утвержденной постановлением правительства № 1365 от 12.12.2015.

Форма отчета доступна на сайте налоговой, в разделе «Валютный контроль».

Подать отчет можно:

— через личный кабинет налогоплательщика;
— лично в налоговую;
— через представителя по нотариальной доверенности;
— заказным письмом по почте.

Не нужно подавать отчет, если:
— вы проживали за пределами РФ более 183 дней в течение 2024 года;
— сумма поступлений на кошельки не превысила 600 тысяч рублей за год.

Тем не менее, налоговая может запросить подтверждающие документы. Их можно направить в инспекцию самостоятельно.

Также на сайте ФНС опубликовала перечень иностранных платежных систем, чьи кошельки подпадают под требования валютного контроля. Перечень не окончательный и будет обновляться.

Перечень иностранных платежных систем

Платежная система

Поставщик услуг

Налоговый номер

Полный адрес

Код страны

Идентификатор ЭСП

Страна регистрации

Payeer

PAYCORP Limited

ESB88154141

Suite T19, 1st floor, Tana Russet Plaza, Kumul Highway, Porto Vila, Efate, Republic of Vanuatu

548

P1058809670

Республика Вануату

NETELLER

Paysafe Financial Services Limited

4478861

Level 27, 25 Canada Square, London, E14 5LQ, United Kingdom

826

458324432297

Великобритания

AdvCash

ADVANCED CASH LIMITED

RA000693_118776

35 Barrack Road, 3 Floor, Belize City, Belize

084

R622131089242

Белиз

Skrill

Skrill limited

4260907

Level 27, 25 Canada Square, London, E14 5LQ, United Kingdom

826

110112868

Великобритания

Paxum

Gestion Paxum Inc. / Paxum Inc

1164592744

205-3484, Sourses, Dollars-des-Ormeax, Quebec, Canada

124

1211100000834160

Канада

ecoPayz

PSI-PAY Ltd

05899168

Afon Building, Worthing Road, Horsham, West Sussex, RH12 1TL, England

826

1872169716

Великобритания

IDRAM

“ИДРАМ” общество с ограниченной ответственностью

286.110.06775

ул. Набландян, 48/1, Ереван, 0010, Армения

051

Номер телефона

Армения

PAYSERA

Paysera LT

300060819

Pilaties pr. 16, LT-04352 Vilnius

440

EVP7610014595161

Литва

PaySafeCard

Paysafe Prepaid Services Limited

626671

Grand Canal House, Grand Canal Street Upper, Dublin 4

372

343650941652

Ирландия

Entropaay (Ixaris)

Ixaris Solutions Limited

09024600

2 Stephen Street, London, England, W1T1AN

826

1546953459435

Великобритания

Paytm

One97 Communication Limited

1089585

B 121, Sector 5 Noida -201 301 India

356

7411724082

Индия

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