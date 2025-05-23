🎰 Налоги на игорный бизнес хотят поднять в два раза

По мнению депутатов, игорный бизнес должен платить высокие налоги потому, что он не создает никакого добавочного продукта.

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» подготовили законопроект об увеличении налогов на игорный бизнес, нагрузка вырастет в два раза.

Законопроект предполагает следующие ставки:

за один игровой стол — от 100 до 500 тыс. рублей;

за один игровой автомат — от 6 до 30 тыс.;

за процессинговый центр тотализатора или букмекерской конторы — от 100 до 500 тыс.;

за процессинговый центр интерактивных ставок тотализатора — от 4 до 5 млн;

за центр интерактивных ставок букмекеров — от 9,5 до 10 млн;

за пункт приема ставок тотализатора или букмекерской конторы — от 20 до 28 тыс.

«В целом за 2023 год доходы российских букмекеров выросли на 39% по отношению к предыдущему году и составили 1,224 трлн рублей», — сказал руководитель фракции Сергей Миронов.

Также он заметил, что игорный бизнес не создает добавочного продукта, а просто выступает средством перераспределения денег, что увеличивает социальное неравенство. Кроме того, Миронов заявил, что рост игорного бизнеса приводит к увеличению россиян, которые страдают лудоманией. Тогда как повышение налогов поможет сократить дефицит бюджетов.

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