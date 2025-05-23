⏳ Заявление на льготу по налогу на имущество лучше подать до 1 июня 2025

Чтобы получить освобождение от уплаты налога на имущество, нужно подтвердить, что его используют в предпринимательской деятельности. Право на льготу есть у ИП на спецрежимах.

ИП на УСН и на патенте могут получить льготу по налогу на имущество. Но льгота не распространяется на объекты из перечней, составляемых местными органами власти, которые облагаются по кадастровой стоимости (п.7 ст. 378.2 НК), пишет УФНС.

Чтобы получить освобождение от налога, нужно подать заявление по форме КНД 1150063. Порядок его заполнения утвержден приказом ФНС от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@. К заявлению нужно приложить документы, подтверждающие использование имущества в предпринимательской деятельности в течение налогового периода. Например, счета-фактуры, договоры на оказание услуг, документы, подтверждающие оплату по договорам.

Заявление на освобождение от налога на имущество ИП подают каждый год.

Для правильного начисления налога за 2024 год УФНС рекомендует подать заявление на льготу до 1 июня 2025 года. Отправить его можно через ЛК, по почте или лично принести в налоговую.

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