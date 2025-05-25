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Личные финансы

🔎 Госуслуги объяснили, как проверить квартиру перед покупкой. Персданные собственника могут не дать

На портале Госуслуг можно заказать в виде выписки сведения из ЕГРН об интересующем жилье.

Первоначально, чтобы получить данные правообладателей чужих объектов недвижимости, собственник должен дать согласие на предоставление сведений по его объектам с его персональными данными неограниченному кругу третьих лиц.

Это можно сделать на сайте Росреестра или через МФЦ.

Без такого согласия можно получить сведения только без персональных данных о собственнике.

Вот какие сведения можно получить через Госуслуги, объясняет портал:

Вид выписки

Что содержит

Сколько стоит

Выписка об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание объекта — кадастровый номер, вид, наименование, площадь, сведения о правообладателе и др.

580 ₽ для граждан

1 640 ₽ для организаций

Выписка об объекте недвижимости

Более расширенные сведения, например координаты объекта, информация о его частях и материале наружных стен

700 ₽ для граждан

1 400 ₽ для организаций

Выписка о переходе прав на объект недвижимости

Поможет узнать историю владения объектом

580 ₽ для граждан

1 160 ₽ для организаций

Выписка о договорах участия в долевом строительстве (для квартиры в новостройке)

Информация о земельном участке, на котором строится недвижимость, его владельце, а также обо всех участниках долевого строительства объекта на этой земле — с номерами договоров

1 640 ₽ для граждан

3 260 ₽ для организаций

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