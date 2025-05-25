🔎 Госуслуги объяснили, как проверить квартиру перед покупкой. Персданные собственника могут не дать

Первоначально, чтобы получить данные правообладателей чужих объектов недвижимости, собственник должен дать согласие на предоставление сведений по его объектам с его персональными данными неограниченному кругу третьих лиц.
Это можно сделать на сайте Росреестра или через МФЦ.
Без такого согласия можно получить сведения только без персональных данных о собственнике.
Вот какие сведения можно получить через Госуслуги, объясняет портал:
Вид выписки
Что содержит
Сколько стоит
Выписка об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Описание объекта — кадастровый номер, вид, наименование, площадь, сведения о правообладателе и др.
580 ₽ для граждан
1 640 ₽ для организаций
Выписка об объекте недвижимости
Более расширенные сведения, например координаты объекта, информация о его частях и материале наружных стен
700 ₽ для граждан
1 400 ₽ для организаций
Выписка о переходе прав на объект недвижимости
Поможет узнать историю владения объектом
580 ₽ для граждан
1 160 ₽ для организаций
Выписка о договорах участия в долевом строительстве (для квартиры в новостройке)
Информация о земельном участке, на котором строится недвижимость, его владельце, а также обо всех участниках долевого строительства объекта на этой земле — с номерами договоров
1 640 ₽ для граждан
3 260 ₽ для организаций
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