🔎 Госуслуги объяснили, как проверить квартиру перед покупкой. Персданные собственника могут не дать

На портале Госуслуг можно заказать в виде выписки сведения из ЕГРН об интересующем жилье.

Первоначально, чтобы получить данные правообладателей чужих объектов недвижимости, собственник должен дать согласие на предоставление сведений по его объектам с его персональными данными неограниченному кругу третьих лиц.

Это можно сделать на сайте Росреестра или через МФЦ.

Без такого согласия можно получить сведения только без персональных данных о собственнике.

Вот какие сведения можно получить через Госуслуги, объясняет портал:

Вид выписки Что содержит Сколько стоит Выписка об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости Описание объекта — кадастровый номер, вид, наименование, площадь, сведения о правообладателе и др. 580 ₽ для граждан 1 640 ₽ для организаций Выписка об объекте недвижимости Более расширенные сведения, например координаты объекта, информация о его частях и материале наружных стен 700 ₽ для граждан 1 400 ₽ для организаций Выписка о переходе прав на объект недвижимости Поможет узнать историю владения объектом 580 ₽ для граждан 1 160 ₽ для организаций Выписка о договорах участия в долевом строительстве (для квартиры в новостройке) Информация о земельном участке, на котором строится недвижимость, его владельце, а также обо всех участниках долевого строительства объекта на этой земле — с номерами договоров 1 640 ₽ для граждан 3 260 ₽ для организаций

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