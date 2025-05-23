🔨 Путин: нужно освободить от НДС услуги по ремонту общего имущества в многоквартирных домах

От НДС освободят все услуги по содержанию и ремонту общедомового имущества, причем даже те, которые оказывают ИП на УСН.

Президент Владимир Путин поручил кабмину и Госсовету освободить от НДС услуги по ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Это будет действовать на весь общедомовой ремонт, вне зависимости от управляющей компании.

На сайте Кремля сказано, что нужно принять меры для освобождения от НДС услуг по содержанию и ремонту общедомового имущества, «…оказываемых юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии и применяющими упрощенную систему налогообложения».

Поручение должны исполнить до 15 июня 2025 года.

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