❓ Какие трудности возникают при отправке уведомления в Роскомнадзор и как их решить: пользователи делятся опытом

До 30 мая 2025 года бизнес спешит отправить в Роскомнадзор уведомления об обработке персональных данных и при этом сталкивается с рядом трудностей. Решить некоторые из них помогли бухгалтеры в нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера».
Самая частая проблема – не получается подписать уведомление.
«ЭЦП не видит, причем те, с которыми работаю и давно везде электронно, не могу подписать именно у Роскомнадзора», — жалуются коллеги.
Для этой проблемы подсказали несколько вариантов решения:
пользоваться Яндекс Браузером, т. к. Хром не видит ЭЦП;
проверить работу плагина и выделить нужный сертификат ЭЦП в списке всех сертификатов;
проверить корректную работу ЭЦП в браузерах на сайте Крипто про;
заново установить сертификат и перезагрузить браузер.
Еще один вопрос – как подать уведомление ИП?
Советуют отправлять уведомление на сайте РКН – если есть ЭЦП. На Госуслугах рекомендуют добавить роль ИП.
Сложности с указанием адреса. Примут ли уведомление, если в его поле можно выбрать только город и улицу, а в ЕГРЮЛ есть еще муниципальный округ?
В данном случае уведомление примут, даже если есть несовпадение с адресом в ЕГРЮЛ, ответили в чате.
Ранее мы писали, что с 30 мая осуществлять сбор персданных можно только после регистрации в Роскомнадзоре.
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