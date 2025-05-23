❓ Какие трудности возникают при отправке уведомления в Роскомнадзор и как их решить: пользователи делятся опытом

При отправке уведомления в РКН больше всего проблем возникает с подписанием его ЭЦП. В нашем телеграм-канале подсказали несколько вариантов решения.

До 30 мая 2025 года бизнес спешит отправить в Роскомнадзор уведомления об обработке персональных данных и при этом сталкивается с рядом трудностей. Решить некоторые из них помогли бухгалтеры в нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера».

Самая частая проблема – не получается подписать уведомление.

«ЭЦП не видит, причем те, с которыми работаю и давно везде электронно, не могу подписать именно у Роскомнадзора», — жалуются коллеги.

Для этой проблемы подсказали несколько вариантов решения:

пользоваться Яндекс Браузером, т. к. Хром не видит ЭЦП;

проверить работу плагина и выделить нужный сертификат ЭЦП в списке всех сертификатов;

проверить корректную работу ЭЦП в браузерах на сайте Крипто про;

заново установить сертификат и перезагрузить браузер.

Еще один вопрос – как подать уведомление ИП?

Советуют отправлять уведомление на сайте РКН – если есть ЭЦП. На Госуслугах рекомендуют добавить роль ИП.

Сложности с указанием адреса. Примут ли уведомление, если в его поле можно выбрать только город и улицу, а в ЕГРЮЛ есть еще муниципальный округ?

В данном случае уведомление примут, даже если есть несовпадение с адресом в ЕГРЮЛ, ответили в чате.

Ранее мы писали, что с 30 мая осуществлять сбор персданных можно только после регистрации в Роскомнадзоре.

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