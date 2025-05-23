Предложено сделать все собрания кредиторов в банкротстве электронными

Также важно стандартизировать подаваемые в суд документы, отметил вице-президент, директор Департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Кирилл Демин на XIII Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ-2025).

Он рассказал, что в Сбере уже много лет используется сервис «Bankro.TECH — электронные собрания». Это сократило среднее время участия в собраниях кредиторов с 3 часов до 5–7 минут.

«Мы рады, что сотрудники экономят свое время и голосуют прямо со своего рабочего места. Я предлагаю рассмотреть вопрос обязательного проведения собраний в электронном виде, а очное участие оставить как опцию для особых случаев. Также важно стандартизировать документы, подаваемые в суд, и судебные акты. К примеру, сейчас существует несколько сотен вариантов определений суда о включении требований. А уж вариантов требований и не перечесть — это огромная нагрузка на судей», — сказал Демин.

Он считает логичным созать рабочую группу на базе Верховного суда или Судебного департамента по стандартизации документов, подаваемых в суд, и в качестве пилотного направления выбрать банкротство.

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