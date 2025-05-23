ЦБ разработал новую методику определения системно значимых банков

Банк России опубликовал концепцию методики определения системно значимых кредитных организаций.

Теперь будут учитывать:

«Чем больше масштаб банка и его влияние на финансовую систему и экономику, тем лучше он должен быть защищен от рисков, а для этого необходимо поддерживать более высокий уровень достаточности капитала. Поэтому системно значимые кредитные организации (СЗКО) будут распределяться по группам с разным уровнем надбавки к нормативу достаточности капитала»,— говорится в сообщении регулятора.