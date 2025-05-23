ЦБ разработал новую методику определения системно значимых банков

Банк России опубликовал концепцию методики определения системно значимых кредитных организаций.
Теперь будут учитывать:
количество клиентов;
развитие экосистем;
значимость на рынке платежных услуг;
уникальные услуги и другие показатели.
«Чем больше масштаб банка и его влияние на финансовую систему и экономику, тем лучше он должен быть защищен от рисков, а для этого необходимо поддерживать более высокий уровень достаточности капитала. Поэтому системно значимые кредитные организации (СЗКО) будут распределяться по группам с разным уровнем надбавки к нормативу достаточности капитала»,— говорится в сообщении регулятора.
Сейчас СЗКО не делят на группы, для всех действует единая надбавка – 1%.
На новую методику перейдут постепенно:
2025–2026 годы: ЦБ подготовит нормативную базу и обновит требования к отчетности;
2027 год: впервые пересмотрят список СЗКО по новой методике;
2028 год: запустят график постепенного перехода на установленный уровень надбавок, чтобы у СЗКО из каждой группы было достаточно времени для наращивания капитала.
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