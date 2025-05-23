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ЦБ разработал новую методику определения системно значимых банков

Концепция определения СЗКО (банков и иных кредитных организаций) будет учитывать число клиентов и наличие экосистем. На новую методику поэтапно перейдут к 2028 году.

Банк России опубликовал концепцию методики определения системно значимых кредитных организаций.

Теперь будут учитывать:

  • количество клиентов;

  • развитие экосистем;

  • значимость на рынке платежных услуг;

  • уникальные услуги и другие показатели.

«Чем больше масштаб банка и его влияние на финансовую систему и экономику, тем лучше он должен быть защищен от рисков, а для этого необходимо поддерживать более высокий уровень достаточности капитала. Поэтому системно значимые кредитные организации (СЗКО) будут распределяться по группам с разным уровнем надбавки к нормативу достаточности капитала»,— говорится в сообщении регулятора.

Сейчас СЗКО не делят на группы, для всех действует единая надбавка – 1%.

На новую методику перейдут постепенно:

  • 2025–2026 годы: ЦБ подготовит нормативную базу и обновит требования к отчетности;

  • 2027 год: впервые пересмотрят список СЗКО по новой методике;

  • 2028 год: запустят график постепенного перехода на установленный уровень надбавок, чтобы у СЗКО из каждой группы было достаточно времени для наращивания капитала.

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