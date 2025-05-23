🚕 Путин подписал закон о локализации машин в такси

С 1 марта 2026 года автомобили смогут попасть в реестр такси, если наберут нужное число баллов локализации.

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон от 23.05.2025 № 116-ФЗ, по которому в такси смогут работать только автомобили, набравшие нужное количество баллов локализации. Это даст преимущество машинам, которые производятся в России или из местных компонентов.

Согласно закону, чтобы автомобиль попал в реестр такси, он должен набрать нужное количество баллов локализации. Подобное требование уже действует в сфере госзакупок автомобилей.

С 1 января 2023 года минимальный порог — 3 200 баллов, с 1 января 2027 он будет от 3 500 баллов, с 1 января 2028 года — 3 700 баллов. Например, 400 баллов автомобиль получает, если его кузов сварили в России, 500 баллов — за окраску, 200 баллов — за использование российского металла (не меньше 70% от общей массы кузова).

Чтобы машина могла работать в такси, нужно соблюсти одно из условий:

количество баллов локализации соответствует количеству баллов, установленному Правительством для госзакупок;

автомобиль произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года.

Закон начет действовать с 1 марта 2026 года. Все автомобили, которые попали в реестр такси до этой даты, продолжат работать. Остальные — должны соответствовать требованию к их локализации.

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