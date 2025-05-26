В Госдуму внесли законопроект о выплатах домохозяйкам

Неработающие россияне, которые занимаются домашним хозяйством, смогут получать выплаты от государства, но для этого доход семьи должен быть не больше двух прожиточных минимумов.

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому люди, занятые ведением домашнего хозяйства, будут получать ежемесячные выплаты в размере регионального прожиточного минимума.

Проект предполагает, что выплату смогут получить не все, а только семьи со среднедушевым доходом не больше двух прожиточных минимумов, установленных в субъекте РФ. На деньги могут рассчитывать все лица, занятые исключительно ведением домашнего хозяйства, в том числе и те, кто ухаживает за детьми старше 1,5 лет, за инвалидами и престарелыми родителями.

«Ежемесячная выплата лицам, занятым ведением домашнего хозяйства, назначается на 6 месяцев. По истечении этого срока гражданин вправе подать новое заявление о назначении указанной выплаты и представляет документы, необходимые для ее назначения», — сказано в пояснительной записке.

Прав на получение выплат не будет у самозанятых и у тех, кто недавно приобрел гражданство РФ, оно появится только после пяти лет проживания в стране.

Если проект примут, он вступит в силу с 1 января 2026 года.

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