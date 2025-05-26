Начал действовать реестр должников по алиментам

На сайте ФССП появился новый общедоступный реестр, в котором можно найти злостным неплательщиков алиментов.
В список попадают те, кого привлекли к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов, а также должники, которые находятся в розыске.
Получать сведения из реестра смогут все и бесплатно, включая надзорные органы и работодателей. Для этого не нужны специальная регистрация или права доступа. В реестре содержится информация о:
персональных данных должника (ФИО, дата рождения);
размер долга по алиментам;
объявление в розыск;
сведения об исполнительном производстве по делу о взыскании задолженности.
В течение суток должнику сообщат, что он попал в реестр. Запись там останется до тех пор, пока злостный алиментщик не погасит свой долг. При этом, честным алиментщикам, которые вовремя все оплачивают, нечего бояться. Информация о них не попадет в список ФССП.
Директор ФССП Дмитрий Аристов рассказал, что сначала в реестре будет 190 тыс. человек. Пока что система выполняет информационные функции. Например, можно вбить ФИО, чтобы проверить человека.
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