Уточнили правила определения класса профриска для взносов на травматизм

Правительство уточнило порядок определения основного вида деятельности для компаний и подразделений.

Постановлением Правительства от 23.05.2025 № 717 уточнили правила определения класса профессионального риска.

Теперь основной вид деятельности будут определять:

по ЕГРЮЛ / ЕГРИП – для любых организаций и ИП. Ежегодно подтверждать вид деятельности не придется;

по заявлению о регистрации страхователя и по ЕГРЮЛ – для юрлиц по месту нахождения подразделения. Порядок подтверждения основного вида деятельности подразделения установит Минтруд.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2025 года. С этой же даты утратит силу постановление Правительства от 17 июня 2016 № 551.

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