Учитывают ли зарплату несовершеннолетних детей при назначении единого пособия – ответ Минтруда

Минтруду задали вопрос: учитывается ли зарплата от летней подработки ребенка в доходе семьи при назначении единого пособия?

Вариантов может быть несколько, ответили в ведомстве:

не учтут учитывается в доходах семьи при назначении единого пособия заработок несовершеннолетних детей в свободное от учебы;

не учтут доход детей, которым больше 18 лет и они не учатся очно. Такие дети уже не входят в состав семьи;