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Социальные пособия

Учитывают ли зарплату несовершеннолетних детей при назначении единого пособия – ответ Минтруда

Если несовершеннолетний ребенок подрабатывает в свободное от учебы время – его зарплату учитывать не будут. А доходы совершеннолетних детей, которые учатся очно – учтут.

Минтруду задали вопрос: учитывается ли зарплата от летней подработки ребенка в доходе семьи при назначении единого пособия?

Вариантов может быть несколько, ответили в ведомстве:

  • не учтут учитывается в доходах семьи при назначении единого пособия заработок несовершеннолетних детей в свободное от учебы;

  • не учтут доход детей, которым больше 18 лет и они не учатся очно. Такие дети уже не входят в состав семьи;

  • учтут в расчете единого пособия доходы и стипендию детей до 23 лет, которые учатся очно: они еще входят в состав семьи.

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