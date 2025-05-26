Учитывают ли зарплату несовершеннолетних детей при назначении единого пособия – ответ Минтруда

Минтруду задали вопрос: учитывается ли зарплата от летней подработки ребенка в доходе семьи при назначении единого пособия?
Вариантов может быть несколько, ответили в ведомстве:
не учтут учитывается в доходах семьи при назначении единого пособия заработок несовершеннолетних детей в свободное от учебы;
не учтут доход детей, которым больше 18 лет и они не учатся очно. Такие дети уже не входят в состав семьи;
учтут в расчете единого пособия доходы и стипендию детей до 23 лет, которые учатся очно: они еще входят в состав семьи.
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