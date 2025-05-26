28 мая 2025 года состоится бесплатный единый торговый семинар 1С.
В программе: маркетплейсы, склад, 1С:CRM, автоматизация, регулирование, доставка, дистанционная торговля, омниканальность и др.
В одном месте за короткое время вы узнаете:
как запустить продажи на маркетплейсах;
что нужно знать о госрегулировании дистанционной торговли;
какие особенности учесть в организации доставки;
чем помогает автоматизация в программах 1С.
Реклама: ООО «Апрель Бизнес-Софт», ИНН 5262226484, erid 2W5zFJn7w9z.
Начать дискуссию