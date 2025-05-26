Бизнес Точка (Восход) 26.05 Мобилка

Единый торговый семинар 1С!

Бесплатный вебинар 28 мая для всех, кто занимается продажами, их цифровизацией и стимулированием.

28 мая 2025 года состоится бесплатный единый торговый семинар 1С.

В программе: маркетплейсы, склад, 1С:CRM, автоматизация, регулирование, доставка, дистанционная торговля, омниканальность и др.

В одном месте за короткое время вы узнаете:

  • как запустить продажи на маркетплейсах;

  • что нужно знать о госрегулировании дистанционной торговли;

  • какие особенности учесть в организации доставки;

  • чем помогает автоматизация в программах 1С.

Регистрируйтесь по ссылке.

Реклама: ООО «Апрель Бизнес-Софт», ИНН 5262226484, erid 2W5zFJn7w9z.

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