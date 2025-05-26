Резиденты технопарков уплатили налоги более чем на 30 млрд рублей

Сейчас в РФ действует 90 промышленных и технопарков, но до 2030 года их появится еще 100.

В 2024 год компании-резиденты промышленных и технопарков перечислили в бюджет налоги на сумму больше 30 млрд рублей.

Сейчас в стране работает 90 промышленных и технических парков, там располагается больше 2 тыс. компаний, которые дают 30 тыс. рабочих мест.

«Малый и средний бизнес в горизонте до 2030 года может сыграть ключевую роль в достижении таких национальных целей, как обеспечение технологической суверенности страны, импортозамещение», — сказала министра экономического развития Татьяна Илюшникова.

Также она добавила, что Минэкономразвития будет выполнять поручение Президента по созданию 100 новых производственных площадок для повышения инвестиционной активности и роста МСП. Это хотят сделать до 2030 года.

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