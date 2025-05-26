Зарплаты бюджетников собираются проиндексировать на 7,6%

Прогноз по инфляции на 2025 год ухудшился с 4,5% до 7,6%, поэтому зарплаты бюджетников станут больше.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в 2025 году зарплаты сотрудников бюджетной сферы проиндексируют на уровень инфляции — на 7,6%. На индексацию направят около 130 млрд рублей.

«Все, что связано с выполнением первоочередных социальных обязательств, закладывается в закон о бюджете. В первую очередь — индексация, оплата труда работников бюджетной сферы», — сказал глава Минфина.

Минэкономразвития в 2025 году ухудшило прогноз по инфляции: вместо 4,5% установили 7,6%. Однако в 2026 году власти ждут, что показатель снизится до 4%.

Недавно мы писали, что бюджетникам хотят платить зарплату в цифровых рублях.

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