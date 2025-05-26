Бюджетникам хотят платить зарплату в цифровых рублях

С 2026 года бюджетники смогут получать выплаты цифровыми рублями, но расчеты цифровой валютой будут зависеть от готовности бюджетных учреждений.

С января 2026 года цифровой рубль будет можно использовать для выплаты физлицам, в том числе бюджетникам. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов.

22 мая 2025 года в Госдуму внесли правительственный законопроект об интеграции цифрового рубля в бюджетный процесс. Согласно документу, в 2025 году использовать цифровой рубль для исполнения федерального бюджета можно будет по ограниченному перечню расходов, который утвердит правительство вместе с ЦБ.

«Эксперимент начнется с ограниченного числа операций, в первую очередь - с типовых и повторяющихся, где легко проследить хронологию, объем и результат. Это могут быть, например, выплаты поставщикам по заключенным госконтрактам, закупки медикаментов», — объяснил Сергей Гаврилов.

С 1 января 2026 года использовать цифровой рубль можно будет без ограничений. Его будут применять также для платежей в бюджеты бюджетной системы. С 1 июля 2027 года изменения хотят распространить на операции со средствами всех бюджетов бюджетной системы.

Переход на расчеты в цифровых рублях будет зависеть от готовности бюджетных учреждений, у них должно быть специального программное обеспечение и инструкции от казначейства и ЦБ.