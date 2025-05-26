Силуанов: общий объем расходов бюджета увеличен на 829,2 млрд рублей. Доходы для этого нашлись

Министр финансов рассказал об изменениях в бюджете-2025. Объем расходов увеличен на сумму прироста нефтегазовых доходов.

Антон Силуанов выступил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, где рассказал о предстоящих изменениях в закон «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» № 419-ФЗ.

«Причины внесения изменений в бюджет связаны, в первую очередь, с выполнением задач, поручений Президента, необходимостью подкорректировать расходы на социально значимые обязательства», — сказал министр финансов.

Выделят дополнительные бюджетные ассигнования по таким направлениям:

около 130 млрд рублей — на индексацию оплаты труда бюджетникам на уровень уточненной инфляции;

около 280 млрд — на обеспечение обязательств по льготной ипотеке;

50 млрд — на поддержку предпринимателей в рамках «Фабрики проектного финансирования»;

более 55 млрд рублей — на субсидирование процентных ставок по кредитам для аграриев.

«Общий объем расходов увеличен на 829,2 млрд рублей или на сумму прироста ненефтегазовых доходов. В этой части в полном объеме сохранено бюджетное правило», — добавил Силуанов

В 2025 году прогнозируется дефицит бюджета на уровне 1,7% ВВП, то есть на уровне 2024 года. окончательную донастройку бюджета проведут в ходе осенней сессии исходя из уточненного макропрогноза.