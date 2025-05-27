СФР: пенсионные отчисления в 2025 году делали 4,8 млн работающих на себя, из них самозанятых всего 26,5 тысяч

В 2025 году ИП и остальные россияне, обязанные платить за себя фиксированные взносы, перечислили более 144 млрд рублей.

4,8 млн россиян, работающих на себя, платят ежегодные обязательные взносы на пенсионное страхование, пишет СФР.

Данная обязанность есть у таких категорий:

ИП;

адвокатов и нотариусов;

глав КФХ.

Раз в год они перечисляют фиксированный взнос в размере около 43 тыс. рублей на свою пенсию. Так они получают около одного пенсионного коэффициента за год.

Для выхода на пенсию сегодня нужно не менее 30 коэффициентов.

Поступления от этих категорий в 2025 году уже превысили 144 млрд рублей.

Самозанятые сейчас могут платить добровольные пенсионные взносы. Минимальный размер такого взноса составляет 59,2 тыс. рублей. Эта сумма позволяет приобрести за год около одного пенсионного коэффициента.

С начала 2025 года добровольные взносы сделали 26,5 тыс. плательщиков НПД. Всего они перечислили 373,7 млн рублей, добавил СФР.

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