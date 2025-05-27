Депутаты предлагают снизить штрафы для маркетплейсов и предоставить им налоговую амнистию

Правительство подготовило законопроект о платформенной экономике, который скоро внесут в Госдуму. Депутаты решили заранее избавить маркетплейсы от возможных многомиллионных штрафов, а также предусмотреть для них налоговую амнистию. Они считают, что предлагаемая мера ответственности приведет участников рынка к разорению.

С такими предложениями в правительство обратились депутаты от «Единой России», «Справедливой России — За правду», ЛДПР и «Новых людей», пишут «Известия».

«Обсуждаемые сейчас размеры штрафных санкций (до 500 тыс. рублей за любое нарушение закона о цифровых платформах и от 1 до 2 млн за нарушение порядка размещения предложений о продаже товаров) представляются завышенными», — сказано в обращении.

Размер штрафов предложили снизить в два раза, чтобы не покарать, а лишить стимула допускать нарушения. Также в планах разработать проект налоговой амнистии и подготовить переходный период для селлеров на маркетплейсах, которые собираются вернуться из регионов с льготными ставками туда, где по факту работают.

Законопроект о платформенной экономике предполагает, что обязательные требования к платформам, включая защиту персональных данных пользователей, прозрачность условий использования и ответственность за нарушения. Особое внимание уделят правам потребителей, механизмам для разрешения споров между пользователями и платформами. Например, перед тем, как изменить договор оферты с партнерами, маркетплейсы будут обязаны направить уведомление не менее чем за 15 дней до вступления такого изменения в силу.

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