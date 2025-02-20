В Правительство поступил законопроект о платформенной экономике

Минэкономразвития представило законопроект «О платформенной экономике в РФ», который может кардинально изменить правила игры в цифровой экономике. Он направлен на создание более прозрачных и безопасных условий для пользователей цифровых платформ.

Это доработанная версия законопроекта, первый ее вариант был внесен на рассмотрение в сентябре 2024. Она включает результаты рассмотрения более 400 страниц предложений от бизнеса, ассоциаций и экспертов.

По мнению зампредседателя Правительства Дмитрия Григоренко, специальное регулирование деятельности цифровых платформ призвано защитить потребителей от покупки несертифицированных и опасных для здоровья товаров, создать удобные сервисы, обеспечить предсказуемость взаимодействия граждан и бизнеса с цифровыми платформами. Это «крайне важно для формирования комфортной деловой среды и дальнейшего развития потенциала платформенной экономики».

«Наша задача заключается в том, чтобы обеспечить безопасность граждан без создания избыточных требований для бизнеса. Мы стремимся к обеспечению баланса интересов, который позволит защитить права потребителей и одновременно сохранить динамичное и устойчивое развитие платформенной экономики», — подчеркнул Григоренко.

Новые правила будут охватывать все цифровые платформы, включая так называемые посреднические центры. К таким платформам относятся маркетплейсы (например, Wildberries, Ozon), сервисы доставки еды и такси (например, сервисы «Яндекса»), платформы для поиска исполнителей услуг (например, Skyeng), а также сервисы для бронирования туристических услуг (например, «Яндекс Путешествия», Ostrovok).

Основные положения законопроекта:

Регулирование деятельности платформ: вводит обязательные требования к платформам, включая защиту персональных данных пользователей, прозрачность условий использования и ответственность за нарушения. Защита прав потребителей: документ предусматривает создание механизмов для разрешения споров между пользователями и платформами, а также меры по предотвращению мошенничества. Стимулирование инноваций: законопроект предусматривает поддержку стартапов и инновационных проектов, связанных с цифровыми платформами.

«Отношения посредников с их партнерами и пользователями имеют свою специфику. При этом многие неурегулированные вопросы до сих пор отрасль пыталась решить самостоятельно, что создавало дисбаланс в интересах участников новых отношений, поэтому законопроект отвечает на самые острые запросы бизнеса, призван обеспечить в первую очередь предсказуемость ведения предпринимательской деятельности», — отметил министр экономического развития Максим Решетников.

В законопроекте есть определения таким понятиям, как платформенная экономика, цифровая платформа, посредническая цифровая платформа, пункт выдачи заказов, карточка товара и др. Кроме того, прописано обязательное содержание договоров с партнерами (продавцами, исполнителями, владельцами ПВЗ), порядок изменения их условий, предоставления скидок на товары, актов сверки взаиморасчетов, применения санкций, вводится цифровая досудебная система разрешения споров.

При этом ряд разногласий пока сохраняется, и обсуждение будет продолжено на площадке Правительства, сказал президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), сопредседатель рабочей группы Правительственной комиссии по проведению административной реформы Артем Соколов.

В 1 квартале текущего года планируется внесение законопроекта на рассмотрение Госдумы. В случае принятия закон вступит в силу в сентябре 2025 года.

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