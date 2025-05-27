Госдума отложила второе чтение законопроекта о запрете обратного выкупа акций иностранными компаниями

Проект предполагает, что российские компании смогут в одностороннем порядке отказаться возвращать активы иностранным инвесторам. Для этого нужно соблюсти пять условий.

Совет Госдумы перенес с 28 мая 2025 года на неопределенный срок второе чтение законопроекта, который регулирует порядок обратного выкупа акций российских компаний иностранными инвесторами.

На прошлой неделе комитет Госдумы по собственности подготовил поправки. Они дают право российским компаниям в одностороннем порядке отказаться от возврата активов иностранцам. Об этом пишет Интерфакс.

Однако для такого запрета нужно, чтобы соблюдалось одновременно пять условий:

иностранный инвестор связан с недружественным государством;

сделка была в период с 24 февраля 2022 до 1 марта 2025 года;

цена была «существенно ниже рыночной стоимости» и продавец получил право на обратный выкуп в течение трех и более лет;

с момента заключения договора опциона прошло больше двух лет;

российская компания исполняет обязательства перед кредиторами и сотрудниками.

Иностранцы, которых лишили права на обратный выкуп российского бизнеса, смогут получить компенсацию. В ней могут отказать или сократить размер выплаты, если инвестор не соблюдал корпоративные права, препятствовал управлению компанией или создавал негативные условия, которые могли привести к приостановке деятельности или банкротству.

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