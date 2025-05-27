ФНС уточнила, какой КБК указывать при выплате действительной стоимости доли

В чате ФНС ответили, какой КБК указывать при выплате действительной стоимости доли (ДСД) вышедшему учредителю.
При выплате ДСД для НДФЛ — к части доли, превышающей расходы на ее приобретение, применяют тот же КБК, что и при выплате дивидендов — 18210102130011000110, указали налоговики.
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