ФНС уточнила, какой КБК указывать при выплате действительной стоимости доли

Для уплаты НДФЛ с ДСД в отношении сверх доходов на ее приобретение применяется тот же КБК, что и для дивидендов.

В чате ФНС ответили, какой КБК указывать при выплате действительной стоимости доли (ДСД) вышедшему учредителю.

При выплате ДСД для НДФЛ — к части доли, превышающей расходы на ее приобретение, применяют тот же КБК, что и при выплате дивидендов — 18210102130011000110, указали налоговики.

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