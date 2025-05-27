Дети, рожденные после смерти отца (из пробирки), смогут получать пенсию по потере кормильца

Сейчас считается, что дети, которых зачали с помощью генетического материала отца, не имеют право на выплаты. Они ни одного дня не были на иждивении умершего. Однако это собираются изменить и дать им право на пенсию по потере кормильца.

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект о «постмортальной репродукции»: это когда ребенка зачали после смерти отца с использованием его биоматериала. Такие дети смогут получать страховую пенсию по потере кормильца.

Из первого варианта проекта убрали требование о браке между матерью и умершим отцом. Важно, чтобы отцовство было доказано. Это позволит получать деньги детям, которые родились вне брака. Минтруд подготовит приказ с перечнем всех документов для оформления пенсии.

«Юридически значимыми фактами для реализации права на указанную пенсию является рождение ребенка по истечении трехсот дней со дня смерти его генетического родителя, которое подтверждается сведениями о рождении ребенка, смерти его генетического родителя, и установление факта отцовства, которое устанавливается в судебном порядке», — сказано в пояснительной записке.

В 2025 году на дополнительные пенсии таким детям будет нужно выделить 92,4 млн рублей, в 2026 году — 109,8 млн, в 2027 году — 114,3 млн.

Если законопроект примут, он вступит в силу со дня официального опубликования и будет действовать на правоотношения с 11 февраля 2025 года.

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