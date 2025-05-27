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Экологический сбор

Производители продуктов просят не повышать ставки экосбора

Несмотря на то, что производители продуктов не платят экосбор, они напрямую пострадают от роста ставок, ведь продуктам нужна упаковка, которая в разы подорожает.

До 5 июня 2025 года Минприроды, Росприроднадзор и ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) должны рассмотреть обращение восьми ассоциаций производителей продуктов питания о сохранении базовых ставок экосбора.

Экосбор должны платить производители упаковки и некоторых товаров, которые подлежат переработке. Сейчас он может доходить до 5% от себестоимости продуктов в зависимости от вида товара. Об этом пишет «Коммерсант».

Показатель не пересматривали с 2016 года, но летом 2024 года власти решили постепенно их увеличивать. В 2025 году ставка вырастет на 15%, в 2026 году — на 8%, а в 2027 году — на 4%. Производители считают, что повышение ставок может привести к удорожанию упаковки и усилить продуктовую инфляцию.

С 2024 по 2027 год размер экосбора за прозрачный пластик вырастет в шесть раз — до 9,9 тыс. рублей за тонну. Сбор с гибких пленок увеличится в 10 раз — до 24,8 тыс. рублей за тонну.

Чтобы не платить экосбор, компания может самостоятельно заняться утилизацией или заключить прямые контракты с перерабатывающими фирмами. Однако таких организаций около 100, они не смогут закрыть потребности рынка.

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