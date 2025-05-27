Госдума усилит контроль за грузоперевозками

Минтранс запустит реестр, где будут проверенные перевозчики. Те, кто не попадут в него, не смогут работать.

Депутаты Госдумы 27 мая 2025 года в окончательном чтении приняли закон об ужесточении контроля за перевозкой грузов.

Согласно документу, экспедитор будет обязан обеспечить соблюдение требований к перевозке предметов и веществ, которые были изъяты из гражданского оборота. В противном случае оказывать экспедиционные услуги запретят.

Ужесточить требования решили из-за того, что последние несколько лет выросло число грузов, в которых есть оружие, наркотические вещества, драгоценные камни и металлы, контрафакт и товары двойного назначения.

Также транспортно-экспедиционные компании обяжут три года хранить информацию о договорах. Эти данные они будут должны предоставить оперативникам и органам, которые обеспечивают безопасность РФ.

«Одновременно закон запретит передавать за пределы РФ сведения, содержащие персональные данные клиентов транспортно-экспедиционной деятельности», — сказано на сайте Госдумы.

На платформе ГосЛог появится реестр предпринимателей, которые ведут транспортно-экспедиционную деятельность. Если кого-то исключили из списка или не внесли, такой бизнес не сможет работать.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года, кроме тех положений, для которых определили иные сроки.

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