Должников будут лучше защищать от произвола коллекторов: закон принят

Из-за того, что ФССП начет напрямую взаимодействовать с мобильными операторами и Бюро кредитных историй (БКИ), жалобы должников будут рассматривать быстрее.

27 мая 2025 года депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях приняли правительственный закон, который защитит россиян от навязчивых коллекторов.

ФССП будет напрямую взаимодействовать с операторами мобильной связи и бюро кредитных историй. Это позволит должникам быстрее добиться помощи, если их права нарушают коллекторы.

Например, к таким нарушениям относятся: частые звонки по выходным, ночами — причем не только должникам, но и родственникам, коллегам, а также угрозы, психологическое давление и разглашение информации из кредитной истории. Почти 90% всех нарушений связаны с применением мобильной связи.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года, кроме положений, для которых установлены иные сроки.

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