💻 Можно учитывать доходы от разработки мобильного приложения и сайта для льготы по страховым взносам

ИТ-организации могут учитывать в профильных доходах только виды доходов, перечисленные в НК РФ. Доход за разработку мобильного приложения и сайта считается профильным.

Минфин разъяснил, может ли IT-компания включать доходы от разработки мобильного приложения и сайта по договору с заказчиком в состав профильных для применения льготных тарифов страховых взносов.

Да, может, — сообщает ведомство в письме от 24.04.2025 № 03-15-05/41388.

Для ИТ-организаций установлен льготный тариф взносов в размере 7,6%. Но для его применения нужно соблюдать два условия:

Иметь ИТ-аккредитацию. 70% от всех доходов ИТ-компании должны составлять доходы, соответствующие п. 5 ст. 427 НК.

Перечень доходов, которые считаются профильными для ИТ-компании с целью применения льготы по страховым взносам – исчерпывающий.

В частности, профильными считаются доходы от оказания услуг/выполнения работ по разработке, адаптации и модификации ПО и баз данных.

Таким образом, аккредитованная ИТ-организация может включить в профильные доходы в целях применения льготы по страховым взносам доходы, полученные от разработки мобильного приложения и сайта, полученные по договору с заказчиком.

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