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Экономические преступления

❌ Верховный суд выступил против ареста предпринимателей

Если преступления предпринимателей связаны с их бизнесом, ВС РФ предписывает судам обязательно рассматривать альтернативные меры пресечения.

Верховный суд высказался против ареста предпринимателей, обвиняемых в совершении экономических преступлений. Об этом говорится в проекте постановления пленума ВС.

«Запрет действует при условии, что эти преступления совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо что эти преступления совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией или в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности», — говорится в проекте постановления ВС.

Судьям предлагается обязательно рассматривать возможность избрания такой меры пресечения, при которой предприниматели смогут продолжить вести деятельность и управлять своим имуществом.

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