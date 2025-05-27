❌ Верховный суд выступил против ареста предпринимателей

Верховный суд высказался против ареста предпринимателей, обвиняемых в совершении экономических преступлений. Об этом говорится в проекте постановления пленума ВС.

«Запрет действует при условии, что эти преступления совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо что эти преступления совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией или в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности», — говорится в проекте постановления ВС.