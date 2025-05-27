Сайты с запрещенными БАДами будут блокировать без суда: закон принят

27 мая 2025 года депутаты приняли закон о регулировании применения БАДов. Назначать будут только проверенные добавки из списка Минздрава.

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении закон о регулировании применения биологически активных добавок (БАД).

Теперь врачи смогут назначать пациентам БАДы только по показаниям. Перечень БАДов и заболеваний, при которых их можно назначать, определит Минздрав по согласованию с Роспотребнадзором.

Также врачи смогут оценивать факторы риска развития заболеваний, при которых пациентам можно назначать БАДы.

Кроме того, вводится механизм досудебной блокировки сайтов с информацией о БАДах, запрещенных к продаже. Раньше блокировать такие ресурсы можно было только по решению суда.

«Теперь же мы наделяем Роспотребнадзор правом досудебной блокировки сайтов с информацией, где размещены запрещенные к продаже БАДы. Это ускорит процесс вывода из нелегального оборота БАДов, запрещенных к продаже, и, следовательно, обезопасит здоровье наших граждан», – сказал глава комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

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