Единое пособие назначается по адресу фактического проживания семьи – СФР

Чтобы получить пособие, нужна постоянная или временная регистрация. Если семья переезжает в другой регион – пособие перестанут платить по прежнему месту.

Единое пособие можно получить, даже если семья не живет по месту постоянной регистрации. При подаче заявления на выплату нужно указать фактический адрес, и обязательно понадобится временная регистрация, предупреждает СФР.

Право на получение единого пособия и его размер зависят от регионального прожиточного минимума.

Если семья переедет в другой регион – выплата пособия прекратится, и выплату нужно будет оформить на новом месте.

Единое пособие назначают только тем, кто живет в России. Данные о семье СФР проверит через межведомственное взаимодействие. Если данные о регионе подачи заявления и фактическом месте проживания не совпадут – место жительства придется подтвердить документально. Для этого подойдет договор аренды жилья, справка о посещении ребенком детского сада или школы.

Если не подтвердить, что семья живет в регионе оформления единого пособия, выплату не дадут.

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