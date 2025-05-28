Газпромбанк дважды получил штраф за ненадлежащую рекламу

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) дважды оштрафовала Газпромбанк на общую сумму 1 млн рублей.
В одном из рекламных роликов финорганизации транслировали привлекательную информацию о ставке по вкладам до 25% годовых. В другом — по карте Газпромбанка обещали кешбэк 35% на покупки в ресторанах, супермаркетах, магазинах одежды и обуви, на маркетплейсах, АЗС и даже при оплате ЖКХ.
В каждом видео потребители не получали полную информацию о всех условиях акций и финансовых услуг.
«Ведомство возбудило дела, признало рекламу ненадлежащей, выдало предписания о прекращении нарушений, а также назначило банку административные штрафы за ее размещение», — сказано на сайте ФАС.
Газпромбанк должен уплатить два штрафа по ч. 1 ст. 14.3 КоАП.
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