Газпромбанк дважды получил штраф за ненадлежащую рекламу

Банку выписали два штрафа по 500 тысяч рублей. В видео он показывал только привлекательную информацию, а о важных деталях не было упомянуто.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) дважды оштрафовала Газпромбанк на общую сумму 1 млн рублей.

В одном из рекламных роликов финорганизации транслировали привлекательную информацию о ставке по вкладам до 25% годовых. В другом — по карте Газпромбанка обещали кешбэк 35% на покупки в ресторанах, супермаркетах, магазинах одежды и обуви, на маркетплейсах, АЗС и даже при оплате ЖКХ.

В каждом видео потребители не получали полную информацию о всех условиях акций и финансовых услуг.

«Ведомство возбудило дела, признало рекламу ненадлежащей, выдало предписания о прекращении нарушений, а также назначило банку административные штрафы за ее размещение», — сказано на сайте ФАС.

Газпромбанк должен уплатить два штрафа по ч. 1 ст. 14.3 КоАП.

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