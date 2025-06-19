Названы основные сложности с первичкой при учете торговли на маркетплейсах

Исходящие документы и их состав разнятся в зависимости от маркетплейса, с которым работает продавец.

Например:

В информации Вайлдберриз в финансовых отчетах не хватает деталей. Бывает, что расшифровка не сходится с отчетом.

WB может изменить УПД на затраты задним числом.

У Ozon недостаточно только отчета. Учет баллов и компенсаций запутывает селлеров, а они — своих главбухов.

Яндекс Маркет и Мегамаркет вообще не предоставляют отчет агента, хотя налоги нужно считать правильно.

И общее: первичных документов в личных кабинетах много, но понять, что нужно брать, сложно.

Об этом в ходе VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» рассказала Ольга Кошкина — основатель сети консалтинговых компаний, спикер Корпорации развития МСП и Московской школы МБМ (Малый бизнес Москвы), налоговый консультант, практикующий главный бухгалтер 19 лет.

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