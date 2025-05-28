До конца года Минэкономразвития создаст и утвердит реестр субъектов креативных индустрий

Власти готовят стратегиею развития креативной экономики на период до 2036 года. Планируют учесть специфику каждой отрасли.

Минэкономразвития готовит нормативную базу для развития и поддержки креативных индустрий. Об этом в рамках Кавказского инвестиционного форума КИФ-2025 заявила замглавы министерства Татьяна Илюшникова.

Важный этап – формирование единого реестра субъектов креативных индустрий. Министерство работает над его созданием и утвердит до конца года, сказала она.

«Создание реестра — стратегически важная задача, которая позволит перейти к системной работе с сектором. С его помощью мы поймем, сколько предприятий в сфере креативных индустрий, на чем специализируются, какие продукты выпускают, какие финансовые результаты показывают. Обладая такими данными, мы сможем формировать действительно эффективные меры поддержки — адресные и соответствующие реальным потребностям рынка», — уточнила Илюшникова.

Минэкономразвития вместе с представителями творческих сфер, регионами и профильными министерствами работает над стратегией развития креативной экономики на период до 2036 года. Меры поддержки индустрий разработают с учетом их специфики.

«Ряд индустрий обладает высоким уровнем роста добавленной стоимости и развивается самостоятельно — это видеоигры, гастрономия, дизайн, программное обеспечение. Есть индустрии с потенциалом для роста — это туризм, архитектура и урбанистика, кино и мода. Здесь важно снизить риски и вовремя реагировать на барьеры, ограничивающие их рост. И есть отрасли с риском замещения — книжное дело, музейное дело, арт-индустрия. Им требуется помощь в трансформации и адресная поддержка», — пояснила Татьяна Илюшникова.

По ее словам, креативные индустрии дают мощный импульс для развития экономики.

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