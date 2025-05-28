Стоимость ОСАГО могут снизить для регионов с аккуратными водителями

Для жителей рисковых регионов стоимость ОСАГО может вырасти на 30-50%, а для аккуратных водителей — подешеветь на 10-20%.

Центробанк заметил, что регионы, где меньше случаются аварии, переплачивают за рисковые территории. Заместитель председателя ЦБ Филипп Габуния заявил, что неправильно, что другие водители должны платить за чужие риски, поэтому подход к ОСАГО пересмотрят.

Сейчас стоимость ОСАГО регулирует тарифный коридор, установленный ЦБ. Страховщики не могут выйти за этот порог. Причем для высокоаварийных регионов (например, для Чечни, Дагестана и Камчатки) не хватает максимально допустимой цены, чтобы покрыть все убытки. Этот дефицит приходится возмещать остальным водителям, пишут Известия.

ЦБ уже думает над новой стоимостью ОСАГО, предстоит решить, от чего она будет зависеть — от географических признаков или появится более сложная структура.

В Российском союзе страховщиков (РСА) считают, что нужно ввести дополнительные региональные коэффициенты, которые смогут отражать реальную ситуацию. Например, на Северном Кавказе территориальный коэффициент низкий, но много недобросовестных практик, из-за которых страховщики несут убытки.

В рейтинге регионов при определении коэффициентов учитывают количество аварий и уровень мошенничества. Именно последний пункт влияет на убыточность по ОСАГО. В 2024 в списке самых рисковых регионов оказались: Ингушетия, Дагестан, Чечня, Камчатский край и Карачаево-Черкесская Республика.

Ирина Франк из Frank Auto рассказала, что если ЦБ изменит проход, то стоимость ОСАГО для рисковых регионов может вырасти на 30-50%. Сейчас средняя цена полиса — 5-10 тыс. рублей, а после повышения будет — 7-15 тыс. Для регионов с аккуратными водителями цены могут упасть на 10-20%.

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