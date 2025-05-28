Эксперт объяснит, как бухгалтеру на аутсорсе правильно пользоваться искусственным интеллектом

Технологии искусственного интеллекта проникли даже в сферу бухгалтерского аутсорсинга. На вебинаре мы рассмотрим, как искусственный интеллект может помочь бухгалтеру, какие задачи он способен выполнять, а также разберем ключевые аспекты работы бухгалтера-аутсорсера.
Приходите на бесплатный вебинар «ИИ для бухгалтера на аутсорсе. Личный бренд, прайс-лист и Росфинмониторинг». Он состоится 29 мая в 11:00 мск!
Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.
На вебинаре обсудим:
ИИ в работе бухгалтера—аутсорсера: как он помогает и какие возможности открывает.
DeepSeek, YandexGPT, Qwen, Perplexity: пример работы и выполнения задач (создание офферов, написание текстов, составление писем, проведение консультаций).
Тренды в сфере бухгалтерских услуг и возможности заработка для бухгалтеров.
Росфинмониторинг: регистрация ЛК и Правила внутреннего контроля.
Договор с клиентом, прайс-лист, регламент работы с клиентом.
Обзор эффективных каналов для привлечения клиентов и текущих тенденций.
Что сейчас работает: сайт бухуслуг, соцсети, личный бренд и т.д.
Бонусы:
Правила внутреннего контроля для Росфинмониторинга.
Образец договора на бухгалтерские услуги + прайс-лист + регламент работы.
Спикер — Елена Ярушкина, руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.
Ждем вас на вебинаре 29 мая в 11:00 мск!
Комментарии3
Пункт 1: Учимся пользоваться естественным интеллектом.
Пункт 2: ...
ну это при наличии!
а что делать при отсутствии?
@Arhimed0, при отсутствии естественного искусственный, боюсь, не поможет ¯\_(ツ)_/¯