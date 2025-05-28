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Бухгалтерский аутсорсинг

Эксперт объяснит, как бухгалтеру на аутсорсе правильно пользоваться искусственным интеллектом

Бухгалтерский аутсорсинг трансформируется, и теперь в работе можно использовать искусственный интеллект в работе. Расскажем, какие услуги лучше автоматизировать с помощью ИИ, а также на что важно обратить внимание в работе бухгалтера-аутсорсера.

Технологии искусственного интеллекта проникли даже в сферу бухгалтерского аутсорсинга. На вебинаре мы рассмотрим, как искусственный интеллект может помочь бухгалтеру, какие задачи он способен выполнять, а также разберем ключевые аспекты работы бухгалтера-аутсорсера.

Приходите на бесплатный вебинар «ИИ для бухгалтера на аутсорсе. Личный бренд, прайс-лист и Росфинмониторинг». Он состоится 29 мая в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре обсудим:

  1. ИИ в работе бухгалтера—аутсорсера: как он помогает и какие возможности открывает.

  2. DeepSeek, YandexGPT, Qwen, Perplexity: пример работы и выполнения задач (создание офферов, написание текстов, составление писем, проведение консультаций).

  3. Тренды в сфере бухгалтерских услуг и возможности заработка для бухгалтеров.

  4. Росфинмониторинг: регистрация ЛК и Правила внутреннего контроля.

  5. Договор с клиентом, прайс-лист, регламент работы с клиентом.

  6. Обзор эффективных каналов для привлечения клиентов и текущих тенденций.

  7. Что сейчас работает: сайт бухуслуг, соцсети, личный бренд и т.д.

Бонусы:

  1. Правила внутреннего контроля для Росфинмониторинга.

  2. Образец договора на бухгалтерские услуги + прайс-лист + регламент работы.

Спикер — Елена Ярушкина, руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.

Ждем вас на вебинаре 29 мая в 11:00 мск!

Автор

Комментарии

3
  • Ирина Е
    Специалист

    Пункт 1: Учимся пользоваться естественным интеллектом.

    Пункт 2: ...

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      Пункт 1: Учимся пользоваться естественным интеллектом.

      ну это при наличии!

      а что делать при отсутствии?

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