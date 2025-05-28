Федеральное казначейство опубликовало карту 16 рисков в финансово-бюджетной сфере на 2025 год

Ведомство выделило 16 рисков и по каждому предложило меры для их снижения.

Федеральное казначейство разработало карту рисков в финансово-бюджетной сфере на 2025 год.

Всего ведомство выделило 16 рисков, среди которых:

нарушение порядка предоставления субсидий юрлицам и ИП;

приемка и оплата непоставленных товаров, невыполненных работ, неоказанных услуг;

неверное отражение в учете фактов хозяйственной жизни;

недостоверность отчетности;

неисполнение обязанностей по контрактам;

увеличение объема дебиторской или кредиторской задолженности.

Во всех случаях Казначейство рекомендует анализировать причины и условия возникновения риска, а также принимать другие меры.

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