Федеральное казначейство опубликовало карту 16 рисков в финансово-бюджетной сфере на 2025 год

Федеральное казначейство разработало карту рисков в финансово-бюджетной сфере на 2025 год.
Всего ведомство выделило 16 рисков, среди которых:
нарушение порядка предоставления субсидий юрлицам и ИП;
приемка и оплата непоставленных товаров, невыполненных работ, неоказанных услуг;
неверное отражение в учете фактов хозяйственной жизни;
неисполнение обязанностей по контрактам;
увеличение объема дебиторской или кредиторской задолженности.
Во всех случаях Казначейство рекомендует анализировать причины и условия возникновения риска, а также принимать другие меры.
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Комментарии1
Как раз сегодня Казначейство поймало меня на злостном правонарушении в использовании бюджетных средств !
По факту был в наличии документ под названием "Акт сдачи-приёмки работ"
А я посмел сослаться на "Акт сдачи-приёмки" !