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Экономика России

Федеральное казначейство опубликовало карту 16 рисков в финансово-бюджетной сфере на 2025 год

Ведомство выделило 16 рисков и по каждому предложило меры для их снижения.

Федеральное казначейство разработало карту рисков в финансово-бюджетной сфере на 2025 год.

Всего ведомство выделило 16 рисков, среди которых:

  • нарушение порядка предоставления субсидий юрлицам и ИП;

  • приемка и оплата непоставленных товаров, невыполненных работ, неоказанных услуг;

  • неверное отражение в учете фактов хозяйственной жизни;

  • недостоверность отчетности;

  • неисполнение обязанностей по контрактам;

  • увеличение объема дебиторской или кредиторской задолженности.

Во всех случаях Казначейство рекомендует анализировать причины и условия возникновения риска, а также принимать другие меры.

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Комментарии

1
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Как раз сегодня Казначейство поймало меня на злостном правонарушении в использовании бюджетных средств !

    По факту был в наличии документ под названием "Акт сдачи-приёмки работ"

    А я посмел сослаться на "Акт сдачи-приёмки" !

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