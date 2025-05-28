Забайкальский край оставил на 2025 год пониженные ставки УСН. Но повысил их

В Забайкалье подняли ставки на упрощенной системе налогообложения для отдельных видов деятельности. В 2025 году на «доходной» упрощенке ставка будет 4%, а на доходно-расходной – 11%.

В закон Забайкальского края от 04.05.2010 № 360-ЗЗК внесли изменения, и размеры пониженных ставок на 2025 год выросли, сообщает региональное УФНС.

Как поменялись ставки:

Объект по УСН 2024 (было) 2025 (стало) Доходы 2% 4% Доходы минус расходы 8% 11%

Применять пониженные ставки могут ИП и компании на УСН с такими видами деятельности:

47.65 «Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах»;

47.74 «Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах»;

47.78.3 «Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов»;

49.31.2 «Регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении»;

49.41.1 «Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами»;

49.41.2 «Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами»;

55.1 «Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания»;

55.3 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах»;

56.29.4 «Деятельность социальных столовых, буфетов или кафетериев (в офисах, больницах, школах, институтах и пр.) на основе льготных цен на питание»;

77.2 «Прокат и аренда предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения»;

95 «Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения»;

96.01 «Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий»;

96.02 «Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты»;

96.03 «Организация похорон и представление связанных с ними услуг».

Закон Забайкальского края от 04.05.2010 № 360-ЗЗК предусматривает и другие условия для применения льготных ставок.

Для других видов деятельности действуют стандартные ставки по УСН: 6% — при объекте «доходы» и 15% — «доходы минус расходы».

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