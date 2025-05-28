Забайкальский край оставил на 2025 год пониженные ставки УСН. Но повысил их

В закон Забайкальского края от 04.05.2010 № 360-ЗЗК внесли изменения, и размеры пониженных ставок на 2025 год выросли, сообщает региональное УФНС.
Как поменялись ставки:
Объект по УСН
2024 (было)
2025 (стало)
Доходы
2%
4%
Доходы минус расходы
8%
11%
Применять пониженные ставки могут ИП и компании на УСН с такими видами деятельности:
47.65 «Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах»;
47.74 «Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах»;
47.78.3 «Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов»;
49.31.2 «Регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении»;
49.41.1 «Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами»;
49.41.2 «Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами»;
55.1 «Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания»;
55.3 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах»;
56.29.4 «Деятельность социальных столовых, буфетов или кафетериев (в офисах, больницах, школах, институтах и пр.) на основе льготных цен на питание»;
77.2 «Прокат и аренда предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения»;
95 «Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения»;
96.01 «Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий»;
96.02 «Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты»;
96.03 «Организация похорон и представление связанных с ними услуг».
Закон Забайкальского края от 04.05.2010 № 360-ЗЗК предусматривает и другие условия для применения льготных ставок.
Для других видов деятельности действуют стандартные ставки по УСН: 6% — при объекте «доходы» и 15% — «доходы минус расходы».
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