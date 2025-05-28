Если от налоговиков приходят частные требования, это может говорить о начале проверки бизнеса

ФНС определяет нарушения налогового законодательства по разным критериям риска. Это могут быть разрывы по НДС, которые видны в системе АСК НДС-2, дробление, на которое указывает взаимозависимость компаний, а также приближение к лимитам на специальных налоговых режимах.
Есть признаки, по которым можно понять, что налоговики начали предпроверочный анализ в отношении конкретной компании или ИП. К ним относятся:
требования вне рамок проверок;
вызов на допрос сотрудников или руководителей;
контрагенты начали получать требования по встречным проверкам;
вызов на комиссию с предложением сдать уточненные налоговые декларации.
Узнайте больше о налоговых проверках, приходите на бесплатный вебинар «Выездная налоговая проверка: когда, как, почему? Как подготовиться, и что будут проверять». Он состоится 5 июня в 11:00 мск!
Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.
На вебинаре рассмотрим:
Как понять, что выездная налоговая проверка близка.
Зоны интересов налогового органа. Чего НЕ надо делать, чтобы избежать проверки.
Как проводится выездная налоговая проверка: кратко о сроках и процессуальных особенностях.
Как подготовиться к проверке, если она неминуема.
Спикер — Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting.
Ждем вас на вебинаре 5 июня в 11:00 мск!
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