Если от налоговиков приходят частные требования, это может говорить о начале проверки бизнеса

Налоговики ищут нарушения по разным критериям. Чем их больше, тем выше риск нарваться на выездную налоговую проверку.

ФНС определяет нарушения налогового законодательства по разным критериям риска. Это могут быть разрывы по НДС, которые видны в системе АСК НДС-2, дробление, на которое указывает взаимозависимость компаний, а также приближение к лимитам на специальных налоговых режимах.

Есть признаки, по которым можно понять, что налоговики начали предпроверочный анализ в отношении конкретной компании или ИП. К ним относятся:

требования вне рамок проверок;

вызов на допрос сотрудников или руководителей;

контрагенты начали получать требования по встречным проверкам;

вызов на комиссию с предложением сдать уточненные налоговые декларации.

Узнайте больше о налоговых проверках, приходите на бесплатный вебинар «Выездная налоговая проверка: когда, как, почему? Как подготовиться, и что будут проверять». Он состоится 5 июня в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре рассмотрим:

Как понять, что выездная налоговая проверка близка. Зоны интересов налогового органа. Чего НЕ надо делать, чтобы избежать проверки. Как проводится выездная налоговая проверка: кратко о сроках и процессуальных особенностях. Как подготовиться к проверке, если она неминуема.

Спикер — Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting.

Ждем вас на вебинаре 5 июня в 11:00 мск!