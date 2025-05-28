Минцифры: информация об обязательной биометрии для доступа к Госуслугам – это фейк

Ведомство может поменять действующую схему смены пароля. Восстановить доступ можно будет через МФЦ или защищенные приложения.

Минцифры прокомментировало слухи о введении обязательной биометрии для доступа на Госуслуги.

«Распространившаяся в сети информация о том, что для доступа к Госуслугам будет обязательна регистрация биометрии в Единой биометрической системе — фейк. Таких планов у министерства нет», — отвечает ведомство.

Руководитель Минцифры Максут Шадаев рассказал, что для борьбы со случаями похищения кода доступа к Госуслугам мошенниками рассматривают возможность изменить схему смены пароля.

Восстановить доступ к своей учетной записи можно будет при очном обращении в МФЦ. По согласию физлица можно будет подтверждать доступ к Госуслугам через банковские или другие доверенные TOTP-приложения.

А те пользователи, которые зарегистрированы в ЕБС, смогут менять пароль на Госуслугах после биометрической идентификации.

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