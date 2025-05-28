Незавершенные строительные объекты в Крыму обложат налогом 2%

Под новый налог попадут недостроенные здания, а также объекты, которые перестали реконструировать, но не снесли.

В Республике Крым установили налог в размере 2% на объекты незавершенного строительства на территории региона.

Новый закон будет распространять в том числе на объекты, строительство или реконструкция которых не завершены, приостановлены, законсервированы или окончательно прекращены, но их не снесли в установленном порядке. Об этом в своем телеграм-канале написал председатель Государственного совета Владимир Константинов.

Такая же норма будет для жилых построек, многоквартирных и садовых домов, гаражей и машино-мест. Однако для таких объектов налоговая ставка будет 1%.