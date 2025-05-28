Незавершенные строительные объекты в Крыму обложат налогом 2%

В Республике Крым установили налог в размере 2% на объекты незавершенного строительства на территории региона.
Новый закон будет распространять в том числе на объекты, строительство или реконструкция которых не завершены, приостановлены, законсервированы или окончательно прекращены, но их не снесли в установленном порядке. Об этом в своем телеграм-канале написал председатель Государственного совета Владимир Константинов.
Такая же норма будет для жилых построек, многоквартирных и садовых домов, гаражей и машино-мест. Однако для таких объектов налоговая ставка будет 1%.
🔥Приглашаем на VIII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Летняя сессия»
Примите участие в летней практической VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка» — «Летняя сессия» в режиме онлайн! Вас ждет трехдневный онлайн-марафон с 18 по 20 июня. Если ваша работа связана с налогами и бухгалтерией — вам точно сюда.
В числе спикеров, как и всегда, именитые фамилии — Дмитрий Ряховский, Елена Пономарева, Михаил Мухин, Марина Климова и другие эксперты-практики, чей опыт насчитывает не первый год работы.
Мы планируем построить диалог между спикерами и пользователями «Клерка», чтобы каждый участник конференции смог найти точки для своего роста! Вы можете купить билет по выбору: с возможностью получения записи конференции или без нее.
Начать дискуссию