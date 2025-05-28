Минфин объяснил, надо ли платить страховые взносы при покупке сотрудникам абонементов в фитнес-центры

Компенсация абонементов в спортзал облагается страховыми взносами. Их можно не платить за занятия членов семьи сотрудников, если компания напрямую заключила договор с фитнес-залом.

Минфин выпустил письмо от 25.04.25 № 03-15-05/42369, в котором разъяснил, как работодателю поступить со страховыми взносами, если компания покупает своим сотрудникам абонементы в фитнес-центры.

Стоимость услуг по фитнесу, которую организация платит в качестве компенсации сотрудникам, облагается страховыми взносами, т. к. это выплата работникам в натуральной форме. Те же правила будут распространяться и на компенсации абонементов для родственников сотрудников.

«Оплата организацией услуг, оказываемых ее работникам в фитнес-центре, а также компенсация, выплачиваемая организацией работникам за услуги фитнес-центра, включающая стоимость услуг, оказываемых членам их семей, подлежит обложению страховыми взносами в общеустановленном порядке как выплата в натуральной форме в рамках трудовых отношений», — сказано в письме.

Однако, если фирма не выплачивает компенсацию, а сама заключает договор со студией фитнеса и проводит им оплату, то страховые взносы за абонементы членов семьи сотрудников не нужно начислять. Поскольку они не состоят в трудовых отношениях с плательщиком.

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