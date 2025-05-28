От компаний, которые хотят вернуться в РФ, потребуют раскрывать технологии и отчислять 2% капитала в Фонд технологического суверенитета РФ – законопроект

Депутаты разработали меры воздействия на иностранные компании, которые покинули Россию, а теперь хотят вернуться.

Группа депутатов во главе с Алексеем Нечаевым внесла в Госдуму законопроект о воздействии на иностранный бизнес из недружественных стран, который покинул РФ, но хочет вернуться.

Предлагается установить меры воздействия финансово-технологического характера для таких компаний. Например, от них потребуют раскрывать технологии, которые они используют при создании высокотехнологичной продукции.

Также инициатива предусматривает создание Фонда технологического суверенитета РФ, в который такие компании будут отчислять 2% от размера своего капитала.

Решение о применении мер воздействия в отношении конкретных компаний, их сроках и отмене будет принимать Президент РФ. Предложения о применении тких мер могут вносить депутаты Госдумы, сенаторы и Правительство РФ.

«Возможное возвращение подобных организаций может привести к дестабилизации внутреннего рынка РФ, вытеснению российских производств из приоритетных для РФ направлений технологического развития. <…> Крупные иностранные организации, проявившие недружественные действия по отношению к РФ и гражданам, смогут вновь занять важнейшие ниши российского рынка <…> . При этом большинство молодых российских производств не сможет конкурировать с вновь вернувшимися иностранными компаниями, что приведет к замедлению роста российского рынка», — говорится в пояснительной записке.

По мнению депутатов, предложенные меры помогут защитить внутренний рынок.

Если закон примут, он вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

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