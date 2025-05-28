Срок строительства ИЖС по льготной ипотеке увеличат – Силуанов

Минфин рассматривает вопрос об увеличении срока строительства по льготной ипотеке на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) с 12 до 24 месяцев. Об этом заявил на пленарном заседании Госдумы 28 мая 2025 года глава министерства Антон Силуанов.

«ИЖС — важная составляющая нашей строительной отрасли. И мы сейчас больше внимания уделяем именно индивидуальному жилищному строительству. Знаем о проблемах, <…> особенно в части льготной ипотеки, которая действовала до недавнего времени. И, действительно, там есть норма о том, что выданные ипотечные кредиты под ИЖС, под эти кредиты должны быть построены индивидуальные дома в течение 12 месяцев. А если в этот срок заемщик не укладывается, то и процентная ставка увеличивается до рыночной. Мы в правительстве рассматривали этот вопрос и готовы вдвое повысить срок строительства индивидуальных жилищных домов с 12 до 24 месяцев», — отметил Силуанов.

Ситуации, когда деньги пропадают или дома не достраиваются и возникают проблемы между заемщиком и кредитором, будут рассматривать в рамках правовых отношений, добавил он.

Ранее Силуанов рассказал об изменениях в бюджете-2025

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