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Ипотека

Срок строительства ИЖС по льготной ипотеке увеличат – Силуанов

Сейчас срок на строительство под льготные кредиты составляет 12 месяцев, его хотят увеличить до 24 месяцев.

Минфин рассматривает вопрос об увеличении срока строительства по льготной ипотеке на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) с 12 до 24 месяцев. Об этом заявил на пленарном заседании Госдумы 28 мая 2025 года глава министерства Антон Силуанов.

«ИЖС — важная составляющая нашей строительной отрасли. И мы сейчас больше внимания уделяем именно индивидуальному жилищному строительству. Знаем о проблемах, <…> особенно в части льготной ипотеки, которая действовала до недавнего времени. И, действительно, там есть норма о том, что выданные ипотечные кредиты под ИЖС, под эти кредиты должны быть построены индивидуальные дома в течение 12 месяцев. А если в этот срок заемщик не укладывается, то и процентная ставка увеличивается до рыночной. Мы в правительстве рассматривали этот вопрос и готовы вдвое повысить срок строительства индивидуальных жилищных домов с 12 до 24 месяцев», — отметил Силуанов.

Ситуации, когда деньги пропадают или дома не достраиваются и возникают проблемы между заемщиком и кредитором, будут рассматривать в рамках правовых отношений, добавил он.

Ранее Силуанов рассказал об изменениях в бюджете-2025

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