ФНС: упрощенные вычеты автоматически подтягиваются в 3-НДФЛ

У многих налогоплательщиков-физических лиц возникает ситуация, когда заявлено получение налоговых вычетов по НДФЛ в упрощенном порядке и одновременно нужно сдать декларацию 3-НДФЛ на вычет, который упрощенно не предоставляют.

Реальная ситуация: человек в личном кабинете физлица сформировал и отправил на проверку заявления на два вычета в упрощенном порядке — инвестиционный и социальный за обучение. Но также ему нужно подать декларацию 3-НДФЛ по вычету на лечение.

Вопрос — как эти разные способы заявления вычетов соотносятся: декларация будет считаться корректировочной или первичной? Нужно ли в ней отразить данные по этим двум упрощенным вычетам? Где ставить отметку, что они уже получены?

ФНС объяснила, что после проверки заявлений на получение вычетов в упрощенном порядке и отражения информации об этом в ЛК физлица в декларации 3-НДФЛ предусмотрено автоматическое подтягивание сведений о вычетах, полученных упрощенно.

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