В 2025 году налоговый вычет в упрощенном порядке дали уже миллиону налогоплательщиков – ФНС

С начала 2025 года налоговики оформили социальный налоговый вычет по НДФЛ в упрощенном порядке миллиону россиян, рассказал начальник Управления налогообложения доходов физлиц и администрирования страховых взносов ФНС Михаил Сергеев. В упрощенном порядке возвращают часть уплаченного НДФЛ за расходы на учебу, лечение и занятия спортом. Заполнять декларации 3-НДФЛ и собирать чеки не нужно.
«На основании данных, которые мы получаем от поставщиков таких платных услуг: от фитнес-клубов, от медицинских организаций, образовательных страховых организаций. Они нам в течение года присылают сведения о расходах соответствующего типа, а мы по итогам года сопоставляем эти данные, обобщаем, сопоставляем их с доходами граждан и предлагаем в личном кабинете налогоплательщика оферту», — уточнил Михаил Сергеев.
Чтобы получить вычет в упрощенном порядке, налогоплательщику нужно дать согласие и выбрать банковский счет, куда вернут деньги. Так же можно получить имущественные и инвестиционные вычеты.
Привычный способ получения налоговых вычетов через декларацию остается более популярным: их в 2025 году заявили уже 2,4 млн человек.
С 1 января 2024 года размер налоговых вычетов увеличили.
«Размеры увеличились с 1 января 2024 года. Но так как люди возвращают налог в 2025 году по итогам расходов за 2024 год, они почувствуют это как раз сейчас», — добавил Сергеев.
Например, теперь за свое обучение можно вернуть 13% от потраченных 150 тысяч рублей, на обучение детей – со 110 тысяч рублей.
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Комментарии1
может так, а может и нет (вычет в упрощенном порядке). Из практики: оформляла вычет в конце марта. Вычет на лечение в 2024 году. О термине "дать согласие", вот где его дать? Стоматологическая клиника о согласии ничего не знала, да и на сайте я ничего похожего не нашла. Соответственно, пришлось все по старинке, запросить справку в 2025 г. и заполнять декларацию.