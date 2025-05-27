В 2025 году налоговый вычет в упрощенном порядке дали уже миллиону налогоплательщиков – ФНС

Налоговики получают данные от поставщиков услуг, а налогоплательщикам достаточно дать согласие на получение вычета и выбрать счет, куда вернут деньги.

С начала 2025 года налоговики оформили социальный налоговый вычет по НДФЛ в упрощенном порядке миллиону россиян, рассказал начальник Управления налогообложения доходов физлиц и администрирования страховых взносов ФНС Михаил Сергеев. В упрощенном порядке возвращают часть уплаченного НДФЛ за расходы на учебу, лечение и занятия спортом. Заполнять декларации 3-НДФЛ и собирать чеки не нужно.

«На основании данных, которые мы получаем от поставщиков таких платных услуг: от фитнес-клубов, от медицинских организаций, образовательных страховых организаций. Они нам в течение года присылают сведения о расходах соответствующего типа, а мы по итогам года сопоставляем эти данные, обобщаем, сопоставляем их с доходами граждан и предлагаем в личном кабинете налогоплательщика оферту», — уточнил Михаил Сергеев.

Чтобы получить вычет в упрощенном порядке, налогоплательщику нужно дать согласие и выбрать банковский счет, куда вернут деньги. Так же можно получить имущественные и инвестиционные вычеты.

Привычный способ получения налоговых вычетов через декларацию остается более популярным: их в 2025 году заявили уже 2,4 млн человек.

С 1 января 2024 года размер налоговых вычетов увеличили.

«Размеры увеличились с 1 января 2024 года. Но так как люди возвращают налог в 2025 году по итогам расходов за 2024 год, они почувствуют это как раз сейчас», — добавил Сергеев.

Например, теперь за свое обучение можно вернуть 13% от потраченных 150 тысяч рублей, на обучение детей – со 110 тысяч рублей.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.