Налоговая служба сосредоточится на развитии электронного документооборота – Егоров

На заседании Общественного совета при ФНС обсудили основные задачи ведомства. Кроме электронного документооборота, это разработка рекомендаций для налогоплательщиков и информационная работа.

В ближайшее время фокус внимания нового состава Общественного совета при ФНС будет сосредоточен на развитии проекта электронного документооборота. Об этом заявил глава налогового ведомства Даниил Егоров на заседании совета.

«Я абсолютно уверен, что это, по сути, инфраструктурный проект. В тот момент, когда мы создадим условия и ситуации, в которых оборот данных в сегментах b2b и b2c полностью станет электронным – это фундаментально изменит работу с данными. Мы много сил и времени вкладываем в обеспечение комфортных условий для работы бизнеса. Так, в 2020 году в электронном виде обращалось 9% счетов-фактур, сегодня – уже 64%», — сказал Егоров.

Он отметил вклад правовой группы прошлого состава Общественного совета в создание методологических рекомендаций для налогоплательщиков по амнистии дробления бизнеса и по уплате НДС для бизнеса на спецрежимах, чьи доходы превысили 60 млн рублей.

Для налогоплательщиков, которые впервые платят этот налог, провели подробную информационную кампанию, семинары, консультации. Кабмину порекомендовали ввести мораторий на штрафы по НДС для предпринимателей на упрощенке.

Так бизнес успел подготовиться, получил понятные, написанные человеческим языком рекомендации, добавил Егоров.

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