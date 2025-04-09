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Дробление бизнеса

Как перейти с УСН на ОСНО при добровольном отказе от дробления: три способа

Чтобы считаться добровольно отказавшимся от дробления, нужно пересмотреть показатели, по которым ранее определялся налоговый режим, и уплатить налоги исходя из того режима, который должен был применяться. Рассказываем подробности.

Порядок действий при добровольном отказе

Отказ от дробления — это не декларация, а конкретные шаги по расчету консолидированных данных по группе «раздробленных» лиц.

Что такое консолидация — закон не дает определения. Но в арбитражной практике применительно к добровольному отказу от дробления это означает исчислить и уплатить налоги за налоговые периоды 2025 и 2026 годы как если бы дробления не было.

Иными словами, нужно:

  • рассчитать консолидированную сумму дохода по «раздробленной» группе;

  • оценить прочие показатели по группе, которые влияют на выбор режима налогообложения — стоимость ОС, средняя численность работников и т. п.;

  • по итогам определить режим налогообложения, который должен был применяться;

  • рассчитать налоги, исходя из него;

  • сдать отчетность с правильными показателями;

  • уплатить налоги, или, если они уже уплачены, но с занижением, доплатить недостающее.

В большинстве случаев консолидированные показатели будут свидетельствовать о том, что в прошлых периодах на спецрежимах нельзя было работать. То есть нужно, например, уведомить об отказе от УСН и переходе на УСН. Встает вопрос о том, как это сделать.

Статья 6 закона о налоговой амнистии ответа не содержит, не обязывает подавать уведомление и не оговаривает его форму: заявление, уведомление, специальная декларация и т. д.

Компания КСК ГРУПП предлагает комплексную поддержку при переходе с УСН на ОСНО при добровольном отказе от дробления. Услуга включает аудит текущей структуры бизнеса, разработку безопасного плана перехода и представление интересов клиента при возникновении налоговых споров. 

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Что рекомендует ФНС

Не так давно появились соответствующие разъяснения от ФНС. Так, в письме от 21.03.2025 № СД-4-3/3006 говорится о том, что для применения ст. 6 закона о налоговой амнистии отказаться от УСН можно одним из трех способов:

1. Представить уведомление об отказе от применения упрощенки в срок, указанный в п. 6 ст. 346.13 НК, то есть не позднее 15 января года перехода на другой режим. Применяется форма № 26.2-3 (КНД 1150002).

2. Вместо уведомления представить декларацию по налогу на прибыль. Начиная с первого отчетного периода и до конца налогового периода Лист 02 и в его приложения реквизиты заполнять так:

  • «Признак налогоплательщика (код)» — «01».

  • «Номер документа» — в первом знакоместе проставить «0», после знака «/» — «99999».

  • «Номер документа» в приложениях к Листу 02 заполнять аналогично.

3. Не представлять уведомления, но представить «прибыльную» декларацию без указания вышеуказанных кодов плюс пояснительную записку о том, что декларация представлена для добровольного отказа от дробления бизнеса в порядке ст. 6 закона о налоговой амнистии.

Какие еще есть варианты добровольного отказа

Закрытого перечня вариантов добровольного отказа от дробления нет. Некоторые из них ФНС приводит в своих письмах, подчеркивая, что не ограничивает права налогоплательщиков действовать по-иному.

Так, в п. 3 приложения к письму ФНС от 18.10.2024 № СД-4-2/11836 предложены следующие варианты:

  • перевод участников дробления со спецрежимов на ОСН;

  • перевод деятельности всей группы на одно лицо;

  • объединение нескольких лиц, в том числе с созданием обособленных подразделений;

  • продажа долей, акций независимым третьим лицам.

Подчеркнем еще раз, что могут быть и другие варианты добровольного отказа. 

Какие документы могут подтвердить добровольный отказ от дробления

При камеральных проверках уточненных деклараций за 2024 год, представленных в порядке ст. 6 закона о налоговой амнистии, инспекция в принципе вправе потребовать представить документы и информацию в подтверждение добровольного отказа от дробления (ст. 93 НК). 

Поскольку уточняются обязательства за 2024 год, то речь идет о первичных налоговых декларациях по НДС, налогу на прибыль организаций, подаваемых в связи с отказом от дробления. Но ч. 11 ст. 6 закона о налоговой амнистии не содержит закрытого списка документов. 

Полагаем, это может быть любая документация (информация) относительно состава участников раздробленной группы, о контролирующих лицах, пояснения по расходной и доходной частям деклараций, которая содержит консолидированные показатели по группе, пояснения и прочее.

Обезопасить переход с УСН на ОСНО и снизить риски налоговых претензий поможет команда экспертов КСК ГРУПП. Наши специалисты проводят предварительный налоговый аудит, разрабатывают индивидуальную стратегию перехода и представляют интересы клиентов при возникновении споров с налоговыми органами. 

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