Как перейти с УСН на ОСНО при добровольном отказе от дробления: три способа

Порядок действий при добровольном отказе

Отказ от дробления — это не декларация, а конкретные шаги по расчету консолидированных данных по группе «раздробленных» лиц.

Что такое консолидация — закон не дает определения. Но в арбитражной практике применительно к добровольному отказу от дробления это означает исчислить и уплатить налоги за налоговые периоды 2025 и 2026 годы как если бы дробления не было.

Иными словами, нужно:

рассчитать консолидированную сумму дохода по «раздробленной» группе;

оценить прочие показатели по группе, которые влияют на выбор режима налогообложения — стоимость ОС, средняя численность работников и т. п.;

по итогам определить режим налогообложения, который должен был применяться;

рассчитать налоги, исходя из него;

сдать отчетность с правильными показателями;

уплатить налоги, или, если они уже уплачены, но с занижением, доплатить недостающее.

В большинстве случаев консолидированные показатели будут свидетельствовать о том, что в прошлых периодах на спецрежимах нельзя было работать. То есть нужно, например, уведомить об отказе от УСН и переходе на УСН. Встает вопрос о том, как это сделать.

Статья 6 закона о налоговой амнистии ответа не содержит, не обязывает подавать уведомление и не оговаривает его форму: заявление, уведомление, специальная декларация и т. д.