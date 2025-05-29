На поддержку экспортеров выделили 1,5 млрд рублей

Кабмин выделит 1,5 млрд рублей на поддержку малых и средних предприятий — начинающих и работающих экспортеров. Деньги направят на финансирование деятельности Центров поддержки экспорта (ЦПЭ). Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

«За предыдущие шесть лет Центры поддержки экспорта доказали свою эффективность: специалисты оказали малому и среднему бизнесу 169 тыс. услуг, более 19 тыс. компаний заключили и реализовали экспортные контракты на общую сумму 9 млрд долларов, или 677 млрд рублей. Благодаря поручению Президента для МСП сохранится доступ к таким мерам поддержки, как консультации, бизнес-миссии, участие в международных выставках и другие», — сказала замминистра экономразвития Татьяна Илюшникова.

Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) работает с 2019 года. С 2020 года поддерживает отечественных предпринимателей на международных маркетплейсах, с 2022 года в портфеле ЦПЭ появилось софинансирование логистических затрат.

«Сейчас прорабатывается расширение мандата ЦПЭ в части поддержки размещения продукции МСП на складах за рубежом и софинансирования рекламы за рубежом для тех компаний, которые получили сертификацию „Сделано в России“», — добавила гендиректор РЭЦ Вероника Никишина.

Благодаря финансированию Центров поддержки экспорта в 2025 году поддержат более чем 12,5 тыс. экспортно ориентированных малых и средних предприятий, из которых более 1,2 тыс. заключат новые экспортные контракты не менее чем на $0,5 млрд, или более 40 млрд рублей.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.