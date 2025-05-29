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Интернет и IT

Минцифры готово «душить» зарубежные облачные сервисы

Иностранные облачные сервисы планируют постепенно отключать, если в России будут их полноценные и зрелые аналоги.

Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что готов подумать о поэтапном ограничении иностранных облачных сервисов, аналоги которых уже есть в России.

«Президент сказал — будем душить. В целом, я бы рассматривал это в более широком контексте. Понятно, что отрасль у нас очень быстрыми темпами развивается», — сказал Шадаев.

Также он добавил, что несмотря на то, что зарубежные облачные сервисы работают в России, оплачивать их практически невозможно. Российские карты не принимают для платежей, поэтому они де-факто уже прекратили свою работу.

С 1 сентября 2024 года начал действовать Федеральный закон от 31.07.2023 № 406-ФЗ, который запрещает использовать иностранные хостинги и облачные сервисы в государственных информационных системах.

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Комментарии

3
  • Алейда

    Себя душите

    • Алексей Т.
      Главный бухгалтер

      Было ж уже время, когда в кокон прятались. Всё типа "сама-сама". В результате выпали из всех технологических цепочек и сами ничего не родили.

      Но у каждого события есть интересанты. Сейчас верх этих.

      Блин, амплитуда этой болтанки слишком велика.

  • bogdanovv

    в их понимании душить - это пилить якобы разрабатывая свое

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