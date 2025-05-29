Минцифры готово «душить» зарубежные облачные сервисы

Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что готов подумать о поэтапном ограничении иностранных облачных сервисов, аналоги которых уже есть в России.
«Президент сказал — будем душить. В целом, я бы рассматривал это в более широком контексте. Понятно, что отрасль у нас очень быстрыми темпами развивается», — сказал Шадаев.
Также он добавил, что несмотря на то, что зарубежные облачные сервисы работают в России, оплачивать их практически невозможно. Российские карты не принимают для платежей, поэтому они де-факто уже прекратили свою работу.
С 1 сентября 2024 года начал действовать Федеральный закон от 31.07.2023 № 406-ФЗ, который запрещает использовать иностранные хостинги и облачные сервисы в государственных информационных системах.
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Комментарии3
Себя душите
Было ж уже время, когда в кокон прятались. Всё типа "сама-сама". В результате выпали из всех технологических цепочек и сами ничего не родили.
Но у каждого события есть интересанты. Сейчас верх этих.
Блин, амплитуда этой болтанки слишком велика.
в их понимании душить - это пилить якобы разрабатывая свое